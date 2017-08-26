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MADALYA UMUDUMUZ TAHA, GÜREŞTE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU!


Madalya umudumuz Taha, güreşte dünya ikincisi oldu!
Tarih : 26 Ağustos 2017, 02:00
Puan Ver : Madalya Umudumuz Taha, Güreşte Dünya İkincisi Oldu!(7/10)3

Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te Serbest stil 57, 61, 86 ve 125 kilolarında yapılan müsabakalarla başladı.

TAHA AKGÜL DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Beşinci gün yapılan müsabakalarda geçtiğimiz aylarda beşinci Avrupa Şampiyonluğunu kutlayan Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, seri başı olarak başladığı müsabakalarda 1/8 turunda Moğol rakibini, çeyrek finalde Koreli rakibini, yarı finalde de Amerikalı rakibini devirerek finale kadar yükseldi. Büyük bir başarıya imza atan Taha, akşam seansında Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye son saniyelerde verdiği puanla 10-8 yenildi ve dünya ikincisi oldu.

CENGİZHAN 5. SIRADA YER ALDI

Diğer yandan 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cengizhan Erdoğan ise eleme turunda Fransız rakibini, 1/8 turunda Hintli rakibini, çeyrek finalde Romanyalı rakibini yendi. Yarı final turunda Rus rakibi Gadzhimurad Rashidov'a yenilen Cengizhan akşam seansında Gürcü rakibi Vladimer Khinchegashvili'ye 3-0 yenilerek dünya beşincisi oldu.

57 kiloda mücadele eden milli güreşçi Süleyman Atlı da eleme turunda Gürcü rakibi dünya ikincisi güreşçi Beka Lomtadze'yi son saniyelerde aldığı puanla yenmeyi başardı. Ancak 1/8 turunda karşılaştığı Moğol rakibi Bekhbayar Erdenebat'ı geçemeyerek elendi.

86 kiloda mindere çıkan bir diğer güreşçi Selim Yaşar, 1/16 turunda Tayvanlı rakibini, 1/8 turunda Porto Rikolu rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Selim bu turda karşılaştığı Rus rakibi Vladislav Valiev'e yenildi ve şampiyonadan elendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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