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Maçtan sonra caps'ler patladı: Tudor ağlama

MAÇTAN SONRA CAPS'LER PATLADI: TUDOR AĞLAMA

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesiyle birlikte sosyal medyada yapılan caps'ler dikkat çekti.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : Maçtan Sonra Caps'ler Patladı: Tudor Ağlama(8/10)4

Galatasaray'ın İsveç temsilcisi Östersunds'e elenerek Avrupa'ya veda etmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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