

Euroleague play off serisinin ilk maçında konuk ekibin 16 sayı geriye düşmesi ve oradan maçı çevirmesi bir başka üzerinde durulan konu oldu. Obradovic'in eski takımı karşısında 20 bin taraftar önünde önemli bir zafer kazandığı vurgulandı.



En çok öne çıkan konulardan biri Panathinaikos başkanının maç öncesi paylaşımı ve maçın ardından yaşananlar oldu. Yeşil-beyazlıların 'mafyatik başkanı' Dimitris Giannakopoulos, dünkü karşılaşmadan önce sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış, 'Burası OAKA' yazan tişörtlerle tüm taraftarın maça gelmesini istemişti.







kaynak:Sabah







