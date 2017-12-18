Muay Thai boksörü Jonny Bets'in, kafasına aldığı darbe sonrasında alnında oluşan çukur görenleri şaşkına çevirdi.

Patong Stadyumu'nda Pazartesi akşamı oynanan karşılaşma sırasında rakibinin dirsek darbesi sonrasında alın bölgesinde çukur oluşan Bets, maça devam etmek istedi ancak doktorların önerileri sonrasında hakem maçı durdurma kararı aldı.

AMELİYATA ALDILAR

Muay Thai boksörünün resmi Facebook hesabından bir fotoğraf paylaşılırken, "Dirsek darbesinin neden olduğu yaralanma nedeniyle ameliyat geçirdi. Hızlı iyileşmesi için iyi dileklerinizi gönderin" notu yazıldı.

Beyninde herhangi bir hasarın oluşmadığı öğrenilirken Fransa'da bir hastanede ameliyat edilen Bets'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çarşamba günü taburcu edilen Bets'in alnında oluşan çukur bölgeye titanyum plaka yerleştirildiği belirtildi.

(AMK Spor)

Kaynak: haberinburada