MAÇTA PENALTI NOKTASINI BULAMADILAR
Almanya'da oynanan Köln - Freiburg maçında kar yağışı nedeniyle penaltı noktası kaybolunca hakem devreye girdi, 11 adım sayarak penaltı attırdı.
Almanya Bundesliga'da oynanan Köln-Freiburg maçı ilginç görüntülere sahne oldu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle zemin düzenlenmesi için 15 dakika geç başlayan mücadele ilk yarım saatte müthiş anlara sahne oldu. 8. dakikada Klünter ile öne geçen Köln 16.dakikada bir penaltı kazandı.
HAKEM 11 ADIM SAYARAK PENALTI NOKTASINI BELİRLEDİ
Yağışın aralıksız devam etmesi nedeniyle karla kaplı zeminde penaltı noktasını bulamayan hakem ve futbolcular çareyi adımlarla aradı. Hakem Robert Kampka kaleden 11 adım atarak penaltı noktasını kendi belirledi.Topun başına geçen Sehrou Guirassy durumu 2-0'a getirdi. 29'da Lukas Klünter ile farkı 3'e çıkaran ev sahibine Freiburg 39'da Nils Petersen ile karşılık verdi. Yoğun kar yağışına rağmen tam 4 golün atıldığı maç büyük heyecana sahne oldu.
İkinci yarı da da gol yağmuru devam etti. Karşılaşmayı Freiburg 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandı.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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