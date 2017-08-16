Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Maçta Hakemi İtip 5 Maç Ceza Alan Ronaldo: Buna İşkence Denir

MAÇTA HAKEMİ İTİP 5 MAÇ CEZA ALAN RONALDO: BUNA İŞKENCE DENİR

Barcelona ile oynanan İspanya Süper Kupası maçında kırmızı kart gördükten sonra hakemi iten ve bunun sonucunda 5 maç ceza alan Ronaldo, aldığı ceza için "Buna işkence denir" yorumunu yaptı.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Maçta Hakemi İtip 5 Maç Ceza Alan Ronaldo: Buna İşkence Denir(8/10)4

İspanya'da Tahkim Kurulu'nun 5 maçlık cezasına yaptığı itirazını reddettiği Cristiano Ronaldo, sosyal medya üzerinden isyan etti.

"BUNA İŞKENCE DENİR"

Portekizli yıldız Ronaldo, cezasının indirilmemesinin 'işkence' olduğunu belirtirken, "5 maçlık cezaya duyarsız kalmam imkansız. Bu verilen ceza abartılı ve saçma, buna işkence denir! Takım arkadaşlarıma ve benim arkamda olan taraftarlara teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Barcelona ile oynadıkları Süper Kupa maçında gördüğü 2 sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmış ve sonrasında hakemi ittirdiği gerekçesiyle 1 maçın yanında 4 maç daha ceza almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maçta  Hakemi  İtip  5  Maç  Ceza  Alan  Ronaldo  Buna  İşkence  Denir  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER