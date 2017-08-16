Barcelona ile oynanan İspanya Süper Kupası maçında kırmızı kart gördükten sonra hakemi iten ve bunun sonucunda 5 maç ceza alan Ronaldo, aldığı ceza için "Buna işkence denir" yorumunu yaptı.

İspanya'da Tahkim Kurulu'nun 5 maçlık cezasına yaptığı itirazını reddettiği Cristiano Ronaldo, sosyal medya üzerinden isyan etti.

"BUNA İŞKENCE DENİR"

Portekizli yıldız Ronaldo, cezasının indirilmemesinin 'işkence' olduğunu belirtirken, "5 maçlık cezaya duyarsız kalmam imkansız. Bu verilen ceza abartılı ve saçma, buna işkence denir! Takım arkadaşlarıma ve benim arkamda olan taraftarlara teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Barcelona ile oynadıkları Süper Kupa maçında gördüğü 2 sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmış ve sonrasında hakemi ittirdiği gerekçesiyle 1 maçın yanında 4 maç daha ceza almıştı.

Kaynak: haberinburada