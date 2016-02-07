

Duymuş'un avukatı Halil İbrahim Atabay, kararın, şiddete yönelen futbolculara ders niteliğinde olacağını söyledi.







Davaya konu olay 15 Aralık 2013 tarihinde Bolvadin İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Süper Amatör Ligi takımlarından Bolvadin Belediyespor ile Akören Belediyespor takımları arasında oynanan maç 75'inci dakikada Akören Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile devam ederken, Bolvadin Belediyespor oyuncuları Suat Tektek, Yücel Emre Er ve Yasin Er, maçın orta hakemi Mevlüt Duymuş'a saldırdı. 3 futbolcu tarafından düşürülüp tekmelenip, hakaret ve tehdit edilen Duymuş, sahaya giren çevik kuvvet polisi tarafından oyuncuların elinden kurtarıldı. Sahaya giren ambulans ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan hakem Mevlüt Duymuş'un vücudunda kırık ve ezikler tespit edildi. Aldığı darbeler nedeniyle kırılan elmacık kemiği, burun ve göz çevresine 14 platin parça takıldı. Tedavisi uzun süren Mevlüt Duymuş, hakemlik yapan avukat Halil İbrahim Atabay aracılığı ile her 3 sanıktan şikayetçi oldu. Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda 3 futbolcu hakkında Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından dava açtı.



Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar; Suat Tektek, Yücel Emre Er ve Yasin Er ile hakem Mevlüt Duymuş'un avukatı Halil İbrahim Atabay katıldı. Atabay, müvekkilinin bu olaydan dolayı uzun süre tedavi gördüğünü, dayak nedeniyle yüzünün tanınmayacak duruma gelmesi nedeniyle sokağa çıkamadığını, çalışamaz hale geldiğini belirterek, 3 sanığın da cezalandırılmasını istedi. Suat Tektek, Yücel Emre Er ve Yasin Er ise suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi.







Hakim Burhan Nalbant, sanıklar Suat Tektek, Yücel Emre Er ve Yasin Er'e 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verirken bu cezayı suçun kamu görevlisine karşı olması ve eylemlerinde kemik kırığına yol açmaları nedeniyle 2'şer yıl 1'er ay hapse çıkardı.