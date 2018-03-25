Maçta Göğsüne Top Çarpan Futbolcu, Hayatını Kaybetti
Milli Yıldızlardan İyi Haber Geldi!
İyi Partili Başkan'a Silahlı Saldırı!
Son Hali Olay Olmuştu! Güzel Oyuncudan Estetik İddiasına Yanıt
Bornoz Günü Kutlamasında İrem Derici'ye Şok! Arabadan Düşüyordu
İstanbul'un Tarihi Mekanları Karanlığa Büründü
Mehmetçik, Terör Belasından Kurtardığı Afrin Halkını Yalnız Bırakmıyor
Aydın Doğan'dan İlginç Çıkış: 82 Yaşındayım Ama Bugün 'cepheye Git' Deseler Giderim
Fenerbahçe'nin Yıldızı Maç Çıkışı Bara Gitti, Cezayı Yedi
İşkur 13 Yıl İçerisinde Milyonlarca Kişiye İstihdam Sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i Komuta Kadrosuyla İstişare Ediyoruz
Belediye İşçisi, Temizlik Yaptığı Parkta Bomba Buldu
17 Yaşındaki Terörist, Ypg'nin Hain Planlarını Anlattı
Yerli Ve Milli Savaş Uçağı Gemisi İlk Kez Görüntülendi
Fetö'cü Subayların Evlerinden Şantaj Arşivi Çıktı
Öğretmen, 14 Yaşındaki Öğrencisinden Çocuk Doğurdu
Son Dakika! Diyarbakır'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Minik Kızdan Erdoğan'a: Tayyip Dede, Sen Hiç Yorulmuyor Musun?
Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
Derede Kaybolan Polisi Bulmak İçin Ekip İki Katına Çıkarıldı

Maçta göğsüne top çarpan futbolcu, hayatını kaybetti

MAÇTA GÖĞSÜNE TOP ÇARPAN FUTBOLCU, HAYATINI KAYBETTİ

Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

Tarih : 25 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Maçta Göğsüne Top Çarpan Futbolcu, Hayatını Kaybetti(10/10)6

Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

GÖĞSÜNE TOP ÇARPTIKTAN SONRA YERE YIĞILDI

25 yaşındaki Hırvat futbolcu Boban, Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TARAFTARLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti.

Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban'ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maçta  Göğsüne  Top  Çarpan  Futbolcu  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER