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macron'a üvey kızı sahip çıktı

MACRON'A ÜVEY KIZI SAHİP ÇIKTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere, Macron ile annesi Brigitte Macron arasındaki yaş farkının çok fazla gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:14
Puan Ver : Macron'a Üvey Kızı Sahip Çıktı(9/10)11


Auziere, katıldığı BFM televizyon kanalında katıldığı programda, Macron ve kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron'un evliliklerinin medyada ve sosyal medyada çok fazla konu yapılmasını eleştirdi.



Bu tip saldırıları yapanlara prim vermek istemediğini dile getiren Auziere, bunun yaş ayrımcılığı ve cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu kaydetti.



 



kaynak:sabah








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