MACRON, GENELKURMAY BAŞKANI'NA MEYDAN OKUDU: BU ORDUNUN REİSİ BENİM
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Bayram Günü orduya seslendi. Genelkurmay Başkanı'na meydan okuyan Macron "Sizin reisiniz benim" dedi.
13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem" diyen Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers'e Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan cevap geldi.
"SİZİN REİSİNİZ BENİM"
14 Temmuz günü Ulusal Bayram vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ordu mensuplarına seslenerek, "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Genelkurmay Başkanı Villiers'e göndermede bulundu.
ASKERİN KREDİSİ KESİLDİ
Öte yandan Fransa savunmasının bütçesi değişmezken, askeri mühimmat için ihtiyaç duyulan 850 milyon euroluk kredinin iptal edileceği öğrenildi. Bütçenin kısılmasının amacının ilerisi için uçak ve helikopter sayısının artırılmasına yönelik olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar