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macron: erdoğan'a teşekkür edeceğim

MACRON: ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDECEĞİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1 aylık gözaltı süresinin ardından sınır dışı edilen Fransız fotoğrafçı Depardon için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edeceğini söyledi

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:50
Puan Ver : Macron: Erdoğan'a Teşekkür Edeceğim(9/10)8


Macron görüşmesinde, "Erdoğan da yapması gerekeni yaptı, hatta yarın arayıp kendisine teşekkür edeceğim" dedi. Tutukluluk şartlarını öğrenmek isteyen Macron "Kötü muamele gördünüz mü?" sorusunu sorup ayrıca Depardon'un diğer Avrupalı gazeteciler ile görüşüp görüşemediğini de öğrenmek istedi.



Öte yandan Macron'un neşeli ve olumlu tavırları gözlerden kaçmadı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Macron  Erdoğan  A  Teşekkür  Edeceğim    haber

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