Apple, macOS Sierra'yı ve Mac'i her zamankinden daha akıllı ve yararlı hale getiren yeni özelliklerinin ön tanıtımını yaptı.



Siri, kullanıcıların masaüstlerinde her gün yaptıkları şeyleri yapmalarına yardımcı olacak yepyeni özelliklerle şimdi Mac'te. Siri ile kullanıcılar bilgi arayabilecek, istedikleri belgeleri bulabilecek, arama sonuçlarını işaretleyebilecek, sürükleyip bırakabilecek ve hatta sistem tercihlerini ayarlayabilecekler. iCloud ile sorunsuz entegrasyon, Masaüstü ve Belgeler klasörünüzdeki her şeye iPhone ve iPad'inizden erişebilmenizi ve böylece ihtiyaç duyduğunuz dosyaların her zaman elinizin altında olmasını sağlıyor. Universal Clipboard özelliği bir Apple aygıtındaki metin, resim ve fotoğraf gibi içerikleri kopyalayarak başka bir Apple aygıtına yapıştırmanızı sağlıyor. Sierra ile Apple Pay de Mac'e geliyor. Böylece internette güvenli ve gizli bir şekilde alış veri ş yapmanız daha da kolaylaşıyor. Fotoğraflar uygulaması da sizin için büyük anlamı olan anılarınızı yeniden keşfetmenize, kitaplığınızı düzenlemenize ve profesyoneller gibi mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak.



Siri Şimdi Mac'te



Mac'te Siri şimdi sadece bir tık uzağınızda. Siri'nin bildiğiniz özellikleri, masaüstü için özel olarak tasarlanan yepyeni yeteneklerle artık Mac'te. Dock'tan, menü çubuğundan veya klavyeden kolayca erişilebilen Siri bilgi aramak, dosya bulmak ve mesaj göndermek için sesinizi kullanmanızı sağlıyor. Örneğin, Siri'den bir önceki gece üzerinde çalıştığınız dosyayı bulmasını, takviminize belirli bir toplantıyı eklemesini veya bir Facetime görüşmesi başlatmasını isteyebileceksiniz. Mac'te Siri'yi kullanarak Siri arama sonuçlarındaki öğeleri belgelerinize veya mail'lerinize sürükleyip bırakabilecek, maç sonuçları veya hisse senedi değerleri gibi bilgileri sürekli takip edebilmek için Bildirim Merkezi'ndeki Siri Arama sonuçlarına iğneleyebilecek ve hatta sistem tercihlerini değiştirebilecek, anımsatıcılar oluşturabilecek ve Fotoğraflar arşivinde arama yapabileceksiniz. Artık Mac'te de kullanılabilen Siri şimdi dört Apple platformunda da, yani iOS, macOS, watchOS ve tvOS'ta hizmet veriyor ve 36 ülkede haftada iki milyar isteği yerine getiriyor.



Masaüstünüz ve Belgeleriniz Tüm Aygıtlarınızda



macOS Sierra ile Masaüstünüzdeki ve Belgeleriniz klasörünüzdeki tüm dosyalarınıza otomatik olarak herhangi bir Mac, iOS aygıtı ve hatta PC'nizde ulaşabileceksiniz. Bunun için dosyalarınızı her zaman yaptığınız gibi Masaüstü veya Belgeler klasörünüze kaydetmeniz yeterli. Bundan sonra bu dosyalara ihtiyaç duyduğunuz her yerde erişebileceksiniz. iPhone veya iPad'inizdeki dosyalarınıza iCloud Drive uygulaması,icloud.com veya Windows için iCloud uygulamasından erişebilirsiniz. İkinci Mac'inize giriş yaptığınızda, dosyalarınızın Masaüstü veya Belgeler klasöründe, tam olarak kaydettiğiniz yerde olduğunu göreceksiniz.



Aygıtlar Arasında Kopyalama ve Yapıştırma



macOS Sierra ile aygıtlar arasında Devamlılık özelliği de geliştirildi. Universal Clipboard özelliğiyle, panonuzdakileri iCloud aracılığıyla tüm Apple aygıtlarınızda kullanabileceksiniz. Mac ve iPhone'unuz ve iPad'iniz arasında metin, resim ve video kopyalayıp yapıştırabileceksiniz.



Hemen Her Uygulamada Sekmeler



macOS Sierra Masaüstünüzde daha etkin bir şekilde gezinmenize yardımcı olmak için, Safari'nin Sekmeler özelliğini Harita, Mail, Pages, Numbers, Keynote ve TextEdit gibi birden fazla pencereyi destekleyen Mac uygulamalarına ve hatta üçüncü taraf uygulamalarına taşıyor. Sekmeler özelliğini kullanarak Harita uygulamasında yerinizi kaybetmeden birden fazla yere göz atabilecek, tam ekran görünümünde Pages belgeleri arasında kopyalayıp yapıştırma işlemi yapabilecek veya Mail uygulamasında taslak mail'ler arasında hızla geçiş yapabileceksiniz.



Mac'te Resim İçinde Resim



Şimdi bir şey üzerinde çalışırken başka bir şeye göz atabilirsiniz. macOS Sierra masaüstünüzde bir pencerede Safari'den veya iTunes'dan bir videoyu izlerken ekranın herhangi bir köşesinde bir video üzerinde çalışmanızı, hatta bu videonun boyutunu değiştirmenizi veya üzerine iğne eklemenizi sağlıyor. Siz alanlar arasında geçiş yaparken video sabit kaldığı için asla bir şey kaçırmayacaksınız.



Mac'inizde Apple Pay ile Alışveriş Yapma



Kullanıcılar Mac'lerini kullanarak alışveriş yapmayı seviyorlar ve macOS ile Safari'de alışveriş deneyimi şimdi daha da gelişti. İnternette Apple Pay, destekleyen web sitelerinde alışveriş yaparken güvenli ve gizli alışveriş yapmayı kolaylaştırıyor. İnternette satış yapanlara artık kredi veya banka kartı numarasınızı vermeniz gerekmiyor. Üstelik kart numarası aygıtınızda veya Apple sunucularında saklanmıyor. Bunun için sadece favori alışveriş sitelerinizde ödeme sırasında Apple Pay düğmesini bulun ve alışverişinizi iPhone'unuzdaki Touch ID'nizle veya Apple Watch'unuzu kullanarak tamamlayın. Güçlü şifreleme özelliği aygıtlarınız ve Apple Pay sunucuları arasındaki tüm iletişimi korur ve Apple Pay alışverişlerinizi izlemez.



Fotoğraflar'da Anılarınızı Yeniden Keşfedin



Fotoğraflar uygulamasındaki yeni Memories özelliği, otomatik olarak, ilk doğum günü partisi, düğün veya aile tatili gibi olaylar için koleksiyonlar oluşturarak Fotoğraflar arşivinizin diplerinde kalmış unuttuğunuz değerli anılarınızı yeniden keşfetmenizi sağlıyor. Yeni gelişmiş bilgisayar vizyonu sayesinde, Fotoğraflar şimdi yüz, nesne ve sahne tanıma özelliklerini ve konum bilgilerini kullanarak fotoğraflarınızdaki kişileri, yerleri ve nesneleri anlayabiliyor. People özelliği fotoğraflarınızı otomatik olarak içinde bulunan kişilere göre düzenlenmiş Albümler halinde gruplar. Places özelliği ise, fotoğraflarınızı bir dünya haritası üzerinde göstererek nerede çekildiklerini görmenizi sağlıyor. Ve önemli noktaları öne çıkaran ve ayrıntıları iyileştirmek için fotoğraflarınıza kontrast ekleyen yeni Brilliance özelliği aracıyla fotoğraflarınızı bir profesyonel gibi mükemmelleştirmek şimdi daha da kolay.



Diğer macOS Özellikleri



Auto Unlock özelliği, kimliğinizi tanımladığınız Apple Watch'unuzu kullanırken Mac'inizle masaüstünüzde otomatik olarak oturum açmanızı sağlıyor.



Optimised Storage özelliği Mac'inizi açtığınızda sık kullanılmayan öğeleri iCloud'da depolayarak, size kullanılmış uygulama yükleyicilerini silmenizi anımsatıyor ve hatta birden fazla defa indirilmiş dosyaları, önbelleği, günlükleri ve daha fazlasını silerek sizin için alan boşaltıyor.



Mesajlar şimdi uygulama içindeki web bağlantılarını ön izlemenizi, içindeki video klipleri seyretmenizi, Tapback özelliğiyle kalp, başparmak yukarı gibi tepkileri doğrudan mesaj balonuna göndermenizi ve daha fazla anında etki yaratmak için daha büyük emoji'ler kullanmanızı sağlayarak sohbetleri daha da ilginç hale getiriyor.



iTunes'daki Apple Music yeni müzikleri keşfetmenizi, özel ve yeni albümlerle parçalara göz atmanızı daha da kolaylaştırıyor.



macOS'ta Gizlilik



Güvenlik ve gizlilik Apple donanım, yazılım ve hizmetlerinin tasarımında temel bir öneme sahiptir. iMessage ve FaceTime verilerinizi korumak için uçtan uca şifrelemeyi kullanarak Apple ve başkaları tarafından okunamaz hale getirir. Siri ve Harita gibi özellikler Apple'ın sunucularına veri gönderir ama bu veriler kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz ve Fotoğraflar yüz, nesne ve sahne algılama özelliklerini kullanarak resimlerinizi düzenlemek için aygıt üzerinde bilgi toplama özelliğini kullanır.



Apple, macOS Sierra ile başlayarak, bireysel gizliliği tehlikeye atmadan çok sayıda kullanıcının kullanım kalıplarını keşfetmek için Differential Privacy adı verilen bir teknoloji kullanmaya başlıyor. macOS Sierra'da, bu teknoloji Notlar'da otomatik düzeltme önerileri ve arama ipuçlarını iyileştirmeye yardımcı olacak.



