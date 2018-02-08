TFF 1. Lig'de 4. sırada bulunan ve Süper Lige yükselmeye aday takımlardan biri olan İstanbulspor, stat değişikliğine gitti.

Son olarak karşılaşmalarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan sarı siyahlılar alınan yeni kararla birlikte maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacak.

Yapılan açıklamaya göre bu stadyum 10 yıl boyunca İstanbulspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak.

Kaynak: haberinburada