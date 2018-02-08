MAÇLARINI OLİMPİYAT STADINDA OYNAYAN İSTANBULSPOR, STADINI DEĞİŞTİRDİ
Maçlarını Olimpiyat Stadında oynayan 1. Lig ekibi İstanbulspor, 10 yıl boyunca Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadına transfer oldu.
TFF 1. Lig'de 4. sırada bulunan ve Süper Lige yükselmeye aday takımlardan biri olan İstanbulspor, stat değişikliğine gitti.
Son olarak karşılaşmalarını Olimpiyat Stadı'nda oynayan sarı siyahlılar alınan yeni kararla birlikte maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacak.
Yapılan açıklamaya göre bu stadyum 10 yıl boyunca İstanbulspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak.
Kaynak: haberinburada
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