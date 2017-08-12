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Maçka'daki Terör Saldırısında Şehit Olan Eren'in Son Sözü: Komutanım Yere Yat

MAÇKA'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN EREN'İN SON SÖZÜ: KOMUTANIM YERE YAT

Trabzon Maçka'da büyük bir kahramanlık örneği sergileyen ve PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün son anlarını amcası anlattı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Maçka'daki Terör Saldırısında Şehit Olan Eren'in Son Sözü: Komutanım Yere Yat(5/10)1

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün amcası Murat Bülbül, "Eren, güvenlik güçlerimize yardımcı olmak istemiş. Görmüş teröristleri ve 'burdalar' demiş. O halde bile 'komutanım yere yatın' demiş ama maalesef kaybettik." dedi.

"BU TOPRAKLARI KALLEŞLERE BIRAKMAYIZ"

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıkalamada, yeğeninin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarına değinerek, "Biz 10 kardeşiz ve hepimiz bu ülke için şehit olmaya hazırız. Bu toprakları bu kalleşlere bırakmayız." ifadesini kullandı.

"KOMUTANIM YERE YATIN"

Ülkesine, milletine bağlı insanlar olduklarını vurgulayan Bülbül, "Eren, güvenlik güçlerimize yardımcı olmak istemiş. Görmüş teröristleri ve 'buradalar' demiş. O halde bile 'komutanım yere yatın.' demiş ama maalesef kaybettik." diye konuştu.

"BUNLARI BURADAN ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Bülbül, ağlayıp o kalleşleri sevindirmeyeceklerine belirterek, şöyle devam etti: "Hepimiz bu topraklar için ölmeye hazırız. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bunlara hangi ülkeler yardım ediyorsa onlara lanet olsun. Bu kalleşleri burada barındırmayacağız. Bir şeyler yapıp bunları buradan çıkartmamız lazım."

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bülbül, yetkililerden, teröristlere bölgede yardım ve yataklık yapanları bulmalarını istedi.

"ÜLKESİNİ ÇOK SEVİYORDU"

Bülbül, yeğeninin futbolu çok sevdiğine işaret ederek, "Fanatik Trabzonsporluydu. Ülkesini çok seviyordu, ülke uğruna, onlara yardımcı olmak amacıyla da çocuğumuzu kaybettik." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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