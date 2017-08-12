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MAÇKA ŞEHİDİ EREN BÜLBÜL'Ü BİNLERCE HEMŞEHRİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI


Maçka Şehidi Eren Bülbül'ü Binlerce Hemşehrisi Son Yolculuğuna Uğurladı
Tarih : 12 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Maçka Şehidi Eren Bülbül'ü Binlerce Hemşehrisi Son Yolculuğuna Uğurladı(6/10)2

Terör örgütü mensupları tarafından dün bir astsubay ile birlikte Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül bugün Maçka ilçesinde binlerce hemşehrisinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE BİNLERCE HEMŞEHRİSİ KATILDI

Maçka Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Güümrükçüoğlu, AK Parti milletvekilleri, ailesi, arkadaşları ile binlerce kişi katıldı.

BAKAN SOYLU TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cenaze namazı öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Teknik Direktör Ersun Yanal ve takım kaptanı Onur Recep Kıvrak da Eren'in ağabeylerine ve yakınlarına taziyelerde bulundu.

"EREN İYİ Kİ VARSIN"

Eren Bülbül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına kondu. Bu sırada Bakan Soylu şehit hemşehrisinin tabutunu omuzladı. Cenaze toprağa verilmek üzere buradan Köprüyanı mahallesine gönderildi. Cenaze törenindeki kalabalık akıllara Eren Bülbül'ün şehadetinden bir süre önce Facebook hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımını akıllara getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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