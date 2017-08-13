Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sıcak temasta şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik, "Eşim adam gibi adamdı. Askeriyeyi karşıma koysanız ve 'Şehitlik en çok kime yakışır' deseniz, eşime şehitlik çok yakışırdı ve çok yakıştı. Layık olduğu gibi gitti." dedi.

"ORANIN İNSANINI ÇOK SEVİYORDU"

Eşinin, şehit düştüğü bölgeyi çok sevdiğini anlatan Gedik, şöyle konuştu:"Oranın insanını çok seviyordu. Gümüşhane ve Trabzon onun için vazgeçilmezdi. Dağlardan eve gelmiyordu. Orada kime sorsanız bunu söyleyecektir. Orada terörün olmasından çok rahatsızdı. 4 yıldır canla başla çalıştı. En son 1,5 ay önce geçici görevle Maçka'ya verildi. Coğrafyasının çok zor olduğunu söylüyordu ama 'O bölgeden o teröristleri alacağız, başka yolu yok' diyordu. Sürekli o bölgeyi temizleyeceklerini ifade ediyordu. 'Terör bitecek ve oradaki insanlar huzur bulacak' diyordu. O uğurda kendini feda etti, bunun başka bir adı yok."

"ZİGANA TÜNELİNE EŞİMİN ADININ VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Eşinin dağ sporlarını çok sevdiğini anlatan Gedik, "Yeni açılacak Zigana Tüneli'ne eşimin adının verilmesini çok istiyorum. Bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çok çalışkandı. Gece gündüz demiyordu, dağlardaydı. 'Vatan, millet' diyordu. Ülkesine aşıktı." dedi.

"VAN DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDA KALDI"

Gedik, eşinin Van depreminde de enkazın altında kaldığını söyledi.

Evliliklerinin 19'uncu yılında olmalarına rağmen toplamda bir senelerinin birlikte geçtiğini dile getiren Gedik, birçok kötü olaylar yaşadıklarını, eşinin cenazesinin doğum gününde toprağa verilmesinin de kendilerini derinden sarstığını kaydetti.

Gedik, "Eşim adam gibi adamdı. Askeriyeyi karşıma koysanız ve 'Şehitlik en çok kime yakışır' deseniz, eşime şehitlik çok yakışırdı ve çok yakıştı. Layık olduğu gibi gitti." ifadelerini kullandı.

"ANNE, ORAYI TEMİZLEYİP GELECEĞİZ"

Şehidin annesi Hatice Gedik de telefonda "Gitme, senin görev yerin Ankara'ya çıktı'" dediği oğlunun, kendisine "Anne, orayı temizleyip geleceğiz. Oradakiler beni bekliyor." karşılığını verdiğini anlattı.

Öte yandan, şehidin kardeşi Arif Gedik, mahallede işlettiğini bakkalın kepengine "Abimin şehit olması dolayısıyla kapalıyız" yazdı.

Kaynak: haberinburada