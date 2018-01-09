Şişli Maçka Parkı içerisinde daha önceden boşaltılan kafeteryaların geçtiğimiz ay yıkımı gerçekleştirilmişti. Hakkında yıkım kararı bulunan aynı bölgedeki diğer kafeteryaların da yıkımı için İBB ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleriyle alana geldi. Zabıta ekiplerinin beklediği bölgede ekipler, kafeteryaların yıkımını gerçekleştirdi.

BÖLGEDE KALAN 2 EVSİZ, ZABITAYLA TARTIŞTI

Öte yandan, yıkım yapıldığı esnada bölgede kalan 2 evsiz koşarak olay yerine geldi. Zabıta ekiplerine bir süre bağıran evsiz gençler yıkım alanına girmek istedi. Ekiplerin engellemesi üzerine şahıslar, alan dışından yıkım çalışmasını seyretti.





Kaynak: haberinburada