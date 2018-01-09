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Maçka Parkı'ndaki kafeteryalar yıkıldı

MAÇKA PARKI'NDAKİ KAFETERYALAR YIKILDI

Şişli Maçka Parkı içerisinde yıkım kararı bulunan kafeteryalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkıldı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 19:30
Puan Ver : Maçka Parkı'ndaki Kafeteryalar Yıkıldı(9/10)5

Şişli Maçka Parkı içerisinde daha önceden boşaltılan kafeteryaların geçtiğimiz ay yıkımı gerçekleştirilmişti. Hakkında yıkım kararı bulunan aynı bölgedeki diğer kafeteryaların da yıkımı için İBB ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleriyle alana geldi. Zabıta ekiplerinin beklediği bölgede ekipler, kafeteryaların yıkımını gerçekleştirdi.

BÖLGEDE KALAN 2 EVSİZ, ZABITAYLA TARTIŞTI

Öte yandan, yıkım yapıldığı esnada bölgede kalan 2 evsiz koşarak olay yerine geldi. Zabıta ekiplerine bir süre bağıran evsiz gençler yıkım alanına girmek istedi. Ekiplerin engellemesi üzerine şahıslar, alan dışından yıkım çalışmasını seyretti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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