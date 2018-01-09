MAÇKA PARKI'NDAKİ KAFETERYALAR YIKILDI
Şişli Maçka Parkı içerisinde yıkım kararı bulunan kafeteryalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkıldı.
Şişli Maçka Parkı içerisinde daha önceden boşaltılan kafeteryaların geçtiğimiz ay yıkımı gerçekleştirilmişti. Hakkında yıkım kararı bulunan aynı bölgedeki diğer kafeteryaların da yıkımı için İBB ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleriyle alana geldi. Zabıta ekiplerinin beklediği bölgede ekipler, kafeteryaların yıkımını gerçekleştirdi.
BÖLGEDE KALAN 2 EVSİZ, ZABITAYLA TARTIŞTI
Öte yandan, yıkım yapıldığı esnada bölgede kalan 2 evsiz koşarak olay yerine geldi. Zabıta ekiplerine bir süre bağıran evsiz gençler yıkım alanına girmek istedi. Ekiplerin engellemesi üzerine şahıslar, alan dışından yıkım çalışmasını seyretti.
Kaynak: haberinburada
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