Maçka Parkı'na şortla giden kadının özel güvenlik görevlisinden gördüğü muamele olaya şahit olan herkesin tepkisini çekti. Güvenlik görevlisinin kadına kıyafetini gerekçe olarak gösterip parktan çıkmasını istemesi mahkemeye taşınıyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Özel güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şaşkına dönen kadın parkı terk etmedi, güvenlik görevlisinden de şikayetçi oldu.

"YAPTIĞI YETMEZMİŞ GİBİ BİR DE POLİS ÇAĞIRDI"

Başından geçenleri anlatan 24 yaşındaki Çağla Köse, Bana 'Burada gezemezsin izin vermiyorum' dedi. Ben de 'Sen kimsin buna karışıyorsun' dedim. Olay oldu, kavga çıktı. İnsanlar benim tarafımda durunca polis çağırdı, hangi mantıkla polis çağırdı, hangi yüzle anlamadım" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada