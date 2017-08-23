İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

MAÇKA İLÇE JANDARMA KOMUTANI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI


Maçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den Gözaltına Alındı
Tarih : 23 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Maçka İlçe Jandarma Komutanı Fetö'den Gözaltına Alındı(5/10)1

Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELE POLİSLERİ YAKALADI

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EREN BÜLBÜL MAÇKA'DA ŞEHİT OLMUŞTU

Karadeniz'deki yapılanmalarını Trabzon ve Maçka bölgesinde yoğunlaştıran PKK'lı teröristler, 11 Ağustos'ta saklandıkları yeri askerlere gösteren 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit etmişlerdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maçka  İlçe  Jandarma  Komutanı  Fetö  Den  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER