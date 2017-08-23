MAÇKA İLÇE JANDARMA KOMUTANI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
TERÖRLE MÜCADELE POLİSLERİ YAKALADI
Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
EREN BÜLBÜL MAÇKA'DA ŞEHİT OLMUŞTU
Karadeniz'deki yapılanmalarını Trabzon ve Maçka bölgesinde yoğunlaştıran PKK'lı teröristler, 11 Ağustos'ta saklandıkları yeri askerlere gösteren 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit etmişlerdi.
Kaynak: haberinburada
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