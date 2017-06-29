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macion galatasaray'la anlaştığını duyurdu

MACİON GALATASARAY'LA ANLAŞTIĞINI DUYURDU

Transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda Gomis ve Belhanda sonrası sıra Maicon Roque'ye geldi. Tecrübeli stoperle her konuda anlaşan Cimbom kulübü Sao Paulo ile son pürüzleri giderdi.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:38
Puan Ver : Macion Galatasaray'la Anlaştığını Duyurdu(9/10)10


Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Maicon, Sao Paulo'ya veda ettiğini duyurdu ve bir mesaj yayımladı. Sao Paulo'ya teşekkür eden Maicon, "Burada 1.5 yılda elimden gelenin en iyisini yaptım. Destekleri için taraftara teşekkür ediyorum. Burası hep kalbimde olacak" dedi.



Galatasaray'ın kısa süre içinde Maicon'u da resmen açıklaması bekleniyor. Ancak Brezilyalı stoperin uçağı İstanbul'a değil direkt kamp çalışmasının yapılacağı Slovakya'ya inecek. Sao Paulo forması giyen ve bir ay önce başlayan Brezilya Ligi'nde son iki maçtır forma giymeyen 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı'nın sarı-kırmızılıların 3. transferi olması bekleniyor.



 



kaynak:sabah








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