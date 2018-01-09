MAÇIN OYUNCUSUNA ŞAKA GİBİ ÖDÜL
Güney Afrika'da oynanan karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen 32 yaşındaki futbolcu, 5 GB'lık internet paketi hediyesini düzenlenen törenle aldı.
Güney Afrika Liginde Sundowns'ın sahasında Bloemfontein'i 4-1 yendiği karşılaşmada, maçın adamı ev sahibi ekibin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kekana seçildi.
Tecrübeli futbolcunun ödülü ise internet paketi oldu. Kekana, sponsor mobil operatörün verdiği 5GB'lık ödülle basın mensuplarına poz verdi.
Kaynak: haberinburada
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