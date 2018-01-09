Sgk'dan Staj Süresi Emeklilikte Sayılacak İddiasına Yalanlama
Tisaş, Zigana Milli Piyade Tüfeği'nin Seri Üretimine Başlıyor
Gs'ye İmza Atmayan Arda, Terim'den Yine Kaçamadı
Trabzonspor, Hazırlık Maçında Luftetari'yi 2-1 Mağlup Etti
Maçka Parkı'ndaki Kafeteryalar Yıkıldı
Trabzonspor'un Sakat Diye Almadığı Futbolcu, İtalyan Devine İmza Attı
Kipa, Çerkezköy'deki Avm'sini Zararına Sattı
Kamyon Ve Otobüsler Zorunlu Durumlarda Kamu Hizmetine Alınacak
Gheorghe Hagi'den Galatasaray'a Yeşil Işık!
1,5 Yılda Bütün Laflarını Yedi
Yazın Vazgeçilmezi Yeşil Eriğin Kilosu 700 Liraya Çıktı
Mehmet Ağar: Arda, Terim Varsa Gelmem Demedi
Dev Projede İmzalar Atıldı! İstanbul'un Yeni Çekim Merkezi Olacak
Maçın Oyuncusuna Şaka Gibi Ödül
Hayali Olan Yarış Arabasını 35 Bin Liraya Yaptı
Yıldız Futbolcunun Açtığı Döner Dükkanı Doldu Taştı
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Arda'yla Prensipte Anlaştık
Trabzonspor İdmanında Tartışma Çıktı
Src Belgesi De Artık E-Devlet'ten Alınacak
Dünya Devi, Oğuzhan İçin Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı

Maçın oyuncusuna şaka gibi ödül

MAÇIN OYUNCUSUNA ŞAKA GİBİ ÖDÜL

Güney Afrika'da oynanan karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen 32 yaşındaki futbolcu, 5 GB'lık internet paketi hediyesini düzenlenen törenle aldı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 18:00
Puan Ver : Maçın Oyuncusuna Şaka Gibi Ödül(10/10)6

Güney Afrika Liginde Sundowns'ın sahasında Bloemfontein'i 4-1 yendiği karşılaşmada, maçın adamı ev sahibi ekibin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kekana seçildi.

Tecrübeli futbolcunun ödülü ise internet paketi oldu. Kekana, sponsor mobil operatörün verdiği 5GB'lık ödülle basın mensuplarına poz verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maçın  Oyuncusuna  Şaka  Gibi  Ödül    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER