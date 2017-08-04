MAÇIN ADAMI KONUŞTU: KENDİMİ SÜPER HİSSEDİYORUM
Sturm Graz maçında Fenerbahçe'nin tek golüne imza atarak iyi bir performans ortaya koyan yeni transfer Dirar, "Kendimi çok iyi, süper hissediyorum." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nabil Dirar, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 sona eren Sturm Graz maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Nabil Dirar, iyi bir oyun sergilediklerini söylerken fizik olarak henüz %100 hazır olmadıklarını söyledi.
İşte Nabil Dirar'ın maç sonu sözleri...
"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
"Kendimi çok iyi, çok süper hissediyorum. Bu akşam dolu bir statta oynadık, bizim arkamızdalardı. Ben de son derece büyük motivasyonla sahaya çıktım. Bir sonraki tura çıktık, bizim için güzel oldu."
"İyi bir maç çıkardık, topu tutmayı başardık, fırsatlar ürettik. Maçın belli dönemlerinde istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Fiziksel anlamda %100'ümüze ulaşamadık. Oyunun sonlarında takım olarak savunma yapmakta zorlandık."
"Valbuena gerçek bir orta yaptı ve bana da dokunmak kaldı. Ben de golden sonra teşekkür ettim.'
Kaynak: haberinburada
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