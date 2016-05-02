'MAÇI SATTINIZ' DEDİLER, TARSUS'TA BIRAKTILAR
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kartalspor, deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalıp küme düşünce soyunma odasına inen kulüp başkanı Taner Özdemir bazı futbolcuları maça asılmamakla suçladı.
Tarsus'ta görülmemiş bir olay yaşandı. Kartalspor yönetimi, küme düşen takımı cezalandırıp İstanbul uçak biletlerini iptal ettirdi ve Tarsus'ta bıraktı.
İnanılmaz olay şöyle gelişti:
BAŞKANLA YÜKSEK GERiLİM
2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya Bucaspor ile küme düşmeme mücadelesi vererek giren Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıktı. 90 dakikanın sonunda skor tabelasında yazan 1-1, Kartalspor'un düşmesi anlamına geliyordu.
Futbolcular soyunma odasına girdiğinde, arkalarından başkan Taner Özdemir geldi. Bir kaç oyuncuyu hedef olarak, maçı bilerek verdiklerini, hatta sattıklarını söylemeye başladı. Futbolcular, bu suçlamaya tepki verince soyunma odası karıştı.
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