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MACARİSTAN'IN İYİ PARTİSİ: AKŞENER'İN PARTİSİNİ İLK KEZ DUYDUK, BİR ALAKAMIZ YOK


Macaristan'ın İYİ Partisi: Akşener'in Partisini İlk Kez Duyduk, Bir Alakamız Yok
Tarih : 28 Ekim 2017, 02:00
Puan Ver : Macaristan'ın İyi Partisi: Akşener'in Partisini İlk Kez Duyduk, Bir Alakamız Yok(6/10)2

Macaristan'da ırkçı düşünceleriyle tanınan ve ana muhalefet partisi konumunda bulunan Jobbik'in (İyi Parti) lideri Gabor Vona, Meral Akşener'in aynı isimle kurduğu parti hakkında konuştu.

"MÜLTECİLERİ MACARİSTAN'DA İSTEMİYORUZ"

Jobbik Partisi lideri Gabor Vona, düzenlenen basın toplantısında, dünyaca ünlü Yahudi asıllı milyarder György Soros ve mülteciler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Vona yaptığı konuşmada, 2018 yılının Nisan ayında yapılacak olan genel seçimlerde partisini birinciliğe taşımak için çalışacaklarını, Avrupa'ya gelen mültecilerin Amerikalı milyarder György Soros tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla gelip gelmediğini bilmediğini, partisinin mülteci politikasının değişmediğini ve mültecilerin Macaristan'a gelmesini istemediklerini söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

2018 yılındaki genel seçimlerde Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz'i (Genç Demokratlar Partisi) geride bırakarak hükümeti kendilerinin kurması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Vona, kendilerinin hükümete gelmeleriyle birlikte Almanya, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerin daha da güçlenmesini sağlayacaklarını kaydetti.

"AKŞENER'LE BİR İLGİMİZ YOK"

Basın toplantısının sona ermesinin ardından İHA mikrofonuna konuşan Gabor Vona, birkaç gün önce Türkiye'de kurulan ve adı kendi partisi Jobbik (İyi Parti) ile birebir örtüşen İyi Parti ile bir ilişkilerinin olup olmadığı sorusuna cevap verdi. Kendi partilerinin ismiyle Türkiye'de yeni bir parti kurulduğunu şimdi öğrendiğini söyleyen Macar lider Gabor Vona, Meral Akşener tarafından kurulan bu partinin isminin kendi partisinin ismini taşıdığı için çok şaşırdığını, büyük sürpriz yaşadığını belirtti. Vona, "5 ay sonra yapılacak genel seçimler için çalıştığım için oldukça meşgulüm. Türkiye'de kurulan yeni partiden haberim şimdi oldu. Kesinlikle bu parti ile bir ilgimiz yok. Bu partiyle ilgili olarak sizden birkaç gün rica ediyorum. Konuyu araştırdıktan sonra bu konudaki düşüncemi size söyleyeceğim" diye konuştu.

"BİREBİR KOPYALAMIŞLAR"

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar ise, "Maalesef üretemeyip en kısa yolu seçerek birebir kopyalamışlar diye düşünüyoruz. İyi Parti, Jobbik isim olarak tam birbiriyle örtüşüyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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