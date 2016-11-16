MACARİSTAN'DAN İTALYA'YA TEL ÖRGÜ TEPKİSİ
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin, Macaristan'ın sınırlarına çektiği tel örgüleri eleştiren açıklamalarına tepki gösterdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin, Macaristan'ın sınırlarına çektiği tel örgüleri eleştiren açıklamalarına tepki gösterdi. Szijjarto "İtalya Başbakanının sözlerinin aksine Macar hükümetinin sınıra çektiği tel örgü AB parasıyla değil Macarların parasıyla örüldü" dedi.
kaynak:milliyet
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