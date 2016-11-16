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macaristan'dan italya'ya tel örgü tepkisi

MACARİSTAN'DAN İTALYA'YA TEL ÖRGÜ TEPKİSİ

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin, Macaristan'ın sınırlarına çektiği tel örgüleri eleştiren açıklamalarına tepki gösterdi.

Tarih : 16 Kasım 2016, 17:39
Puan Ver : Macaristan'dan İtalya'ya Tel Örgü Tepkisi(9/10)11


Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin, Macaristan'ın sınırlarına çektiği  tel örgüleri eleştiren açıklamalarına tepki gösterdi. Szijjarto "İtalya Başbakanının sözlerinin  aksine Macar hükümetinin sınıra çektiği tel örgü AB parasıyla değil Macarların  parasıyla örüldü" dedi.



 



kaynak:milliyet








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