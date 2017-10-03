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MACARİSTAN'DA SIĞINMACILARA TEKME ATAN KAMERAMANIN HAPİS CEZASI ONANDI


Macaristan'da Sığınmacılara Tekme Atan Kameramanın Hapis Cezası Onandı
Tarih : 03 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Macaristan'da Sığınmacılara Tekme Atan Kameramanın Hapis Cezası Onandı(10/10)6

Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacılara tekme atıp çelme takan kadın kameraman Petra Laszlo'ya verilen 3 yıl hapis cezası onandı.

AVUKATI, KARARIN İPTALİNİ İSTEDİ

Szeged Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada Suriyeli mülteciyi savunan Helsinki Komisyonu'nun avukatı, sanık Laszlo'nun topluluğa karşı şiddete başvurmak ve suça teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini savundu.

Laszlo'nun avukatı ise daha önce verilen kararın iptalini talep etti.

İşte Macar kameramanın tekmesiyle yere düşen baba ve oğlunun yürek burkan görüntüsü

SIĞINMACI BABA VE ÇOCUĞUNA ÇELME TAKMIŞTI

Hakim Andras Szabo, sanık Laszlo'ya verilen 3 yıllık hapis cezasının onandığını açıkladı.

2015 yılı Eylül ayında, Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında görev yapan kadın kameraman Petra Laszlo'nun, polisle sığınmacılar arasından çıkan arbede sonrası kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atması ve kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalışan babayı çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

Olayın hemen ardından kameramanın işine son verilmiş, hakkında dava açılmıştı.

Macar Kameraman Petra Laszlo

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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