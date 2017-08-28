MACARİSTAN KATOLİK KİLİSESİ: TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÜNAH
Nüfus azaldığı için devletin vatandaşların çocuk sahibi olma şanslarını arttıran tedavilere destek verdiği Macaristan'da, Katolik kilisesinin "Tüp bebek günah" açıklaması tartışma yarattı.
Macaristan'da, Katolik Piskoposlar Konseyi Başkanı András Veres'in tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmanın günah olduğunu savunması tartışma yarattı.
Din adamı, kilisenin tercihini hayattan ve çocuktan yana yapmakla birlikte, tüp bebek uygulamasıyla çocuk sahibi olmanın, pek çok bakımdan Hristiyan ahlakına ters düştüğünü ileri sürdü.
BEBEK DOĞAL YOLLARDAN ANA RAHMİNE DÜŞMÜYOR
Piskoposa göre bu yöntemde bebek doğal yollardan ana rahmine düşmüyor ve bu da dini vecibelere uygun değil.
Macar din adamı tüp bebek uygulamasında her tedavi vakasında birden fazla embriyonun ortaya çıktığını, bunlardan bir kısmının kullanıldığını geri kalanların ise ya dondurulduğunu ya da yok edildiğini söyledi.
Veres'e göre bu durum Katolik Kilisesi tarafından kabul edilebilecek bir durum değil.
DEVLET DESTEK VERİYOR
Nüfusu hızla azalan ve bu nedenle de devletin tüp bebek de dahil olmak üzere vatandaşların çocuk sahibi olma şanslarını arttıran tedavilere maddi destek verdiği Macaristan'da, Katolik kilisesinin bu açıklamaları tartışma başlattı.
VERİLEN DESTEK ARTACAK
Hristiyan Demokratların da küçük ortak olarak iktidarda olduğu Macaristan'da hükümet, çocuk sahibi olmak isteyen aileler açısından tüp bebek ve kısırlık tedavisinin yararlı ve hatta zaruri bir uygulama olduğu kanısında.
Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı yetkilisi Katalin Novák, hükümetin tüp bebek uygulamasına bundan böyle de destek vermeye devam edeceğini, hatta verilen maddi desteklerin daha da artacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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