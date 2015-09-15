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Macaristan iki bölgede olağanüstü hal ilan etti

MACARİSTAN İKİ BÖLGEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Macaristan hükümeti, sığınmacı krizinden dolayı ülkenin Bacs-Kiskun ve Csongrad bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti.

Tarih : 15 Eylül 2015, 18:03
Puan Ver : Macaristan İki Bölgede Olağanüstü Hal İlan Etti(7/10)4


Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs yaptığı açıklamada, sığınmacı akınına karşı Bacs-Kiskun ve Csongrad bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve bu uygulamanın ihtiyaç süresince yürürlükte kalacağını belirtti.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu yıl Macaristan'a ulaşan sığınmacıların sayısının 200 bini aştığı ve sadece dün Sırbistan üzerinden 9 bin 380 kişinin ülkeye girdiği belirtildi.








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