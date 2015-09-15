MACARİSTAN İKİ BÖLGEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ
Macaristan hükümeti, sığınmacı krizinden dolayı ülkenin Bacs-Kiskun ve Csongrad bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti.
Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs yaptığı açıklamada, sığınmacı akınına karşı Bacs-Kiskun ve Csongrad bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve bu uygulamanın ihtiyaç süresince yürürlükte kalacağını belirtti.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu yıl Macaristan'a ulaşan sığınmacıların sayısının 200 bini aştığı ve sadece dün Sırbistan üzerinden 9 bin 380 kişinin ülkeye girdiği belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar