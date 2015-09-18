MACARİSTAN, HIRVATİSTAN SINIRINA TEL ÖRGÜ ÇEKMEYE BAŞLADI
Macaristan'ın, mülteci akınına karşı Hırvatistan sınırına tel örgü çekmeye başladığı bildirildi.
Mültecilere sert müdahalesiyle eleştirilerin hedefi olan Macaristan, Hırvatistan sınırına tel örgü çekmeye başladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sınıra yüzlerce asker ve polis konuşlandırıldığını duyurdu.
Reuters 'ın haberine göre, 41 kilometre uzunluğundaki tel örgünün Cuma gününün sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Konu hakkında konuşan Orban, “Sırbistan-Macaristan sınırındaki önlemleri aynen uygulamalıyız” dedi ve şu ana kadar 600 askerin tel örgü üzerinde çalıştığını belirtti.
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