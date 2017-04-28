

Orban, “Türkiye'nin mülteci anlaşmasından cayma ihtimaline karşı” önlem olarak ikinci tel örgü yapımına başlanacağını geçen sene açıklamıştı.



Devlet radyosuna konuşan Orban, tamamlanan tel örgütlerin 155 kilometre uzunluğunda 3 metre yükseklikte yapıldığını ve büyük bir göç akınını durdurabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.



EN BÜYÜK KORKUSU TÜRKİYE'NİN ANLAŞMAYI SONLANDIRMASI



İki sene önce Avrupa'da patlak veren krizde mülteci akınından direkt etkilenen ülkelerden biri olan Macaristan, göçmenlere gaz bombası ve coplarla müdahale ettiği ve kötü muamele uyguladığı için uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti. Ankara'nın mülteci anlaşmasını sonlandırmasından endişe eden Macaristan Başbakanı Avrupa'ya, Türkiye'ye sağduyulu davranma çağrısında bulundu.



Orban, mülteci akınının durmasını sağlayan anlaşmaya ihtiyaçları olduğu müddetçe Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye daha az eleştirel yaklaşması gerektiğinin altını çizdi.



Macaristan Başbakanı sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye bir NATO üyesi, bu nedenle bizim müttefikimiz. Türkiye'ye müttefikimiz değilmiş gibi davranmamalıyız, Türk halkına ve cumhurbaşkanlarına saygı göstermeliyiz.”







kaynak:sözcü