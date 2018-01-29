Arjantin Liginde Huracan ile River Plate takımlarının karşılaşacağı mücadele öncesinde bomba ihbarı yapıldı.

Yapılan ihbar sebebiyle maçın başlamamasına karar verilirken kısa süre içerisinde stattaki taraftarlar boşaltıldı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı ve mücadele 2 saat gecikmeli olarak oynandı.

Karşılaşmayı Huracan, 29. dakikada Ignacio Pussetto'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada