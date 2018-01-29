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Maç öncesi şehirde bomba krizi yaşandı

MAÇ ÖNCESİ ŞEHİRDE BOMBA KRİZİ YAŞANDI

Arjantin'de oynanacak Huracan - River Plate maçı öncesinde yapılan bomba ihbarı nedeniyle maç 2 saat geç başladı, ihbar asılsız çıktı.

Tarih : 29 Ocak 2018, 10:30
Puan Ver : Maç Öncesi Şehirde Bomba Krizi Yaşandı(7/10)3

Arjantin Liginde Huracan ile River Plate takımlarının karşılaşacağı mücadele öncesinde bomba ihbarı yapıldı.

Yapılan ihbar sebebiyle maçın başlamamasına karar verilirken kısa süre içerisinde stattaki taraftarlar boşaltıldı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı ve mücadele 2 saat gecikmeli olarak oynandı.

Karşılaşmayı Huracan, 29. dakikada Ignacio Pussetto'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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