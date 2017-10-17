Düzensiz hayatı ve geçmişteki olay yaratan fotoğrafları ile bilinen ve Brezilya'da da Arjantin'de de bir türlü istikrar yakalayamayıp bu yıl Genoa'da şansını deneyen Brezilyalı futbolcu Ricardo Centurión, bu kez ilginç bir kararla kadro dışı kaldı.

Cagliari maçı öncesinde Mate çayı ile birlikte instagram'da sabahlayan futbolcu, maç kadrosuna alınmadı.

YERBA MATE NEDİR?

Kısaca Mate olarak bilinen Yerba Mate, Arjantin'e özgü bir bitki çayıdır. Arjantin'de hemen hemen herkesin gün boyunca içtiği bu çay bütün Güney Amerika'ya yer yer farklı çeşitleriyle de olsa yayılmıştır.

Kaynak: haberinburada