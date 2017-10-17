MAÇ GÜNÜ SABAHA KADAR ÇAY İÇEN FUTBOLCU, KADRO DIŞI KALDI
İtalyan ekibi Genoa'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Ricardo Centurión, sabaha kadar çay içtiği ortaya çıkınca kadro dışı kaldı.
Düzensiz hayatı ve geçmişteki olay yaratan fotoğrafları ile bilinen ve Brezilya'da da Arjantin'de de bir türlü istikrar yakalayamayıp bu yıl Genoa'da şansını deneyen Brezilyalı futbolcu Ricardo Centurión, bu kez ilginç bir kararla kadro dışı kaldı.
Cagliari maçı öncesinde Mate çayı ile birlikte instagram'da sabahlayan futbolcu, maç kadrosuna alınmadı.
YERBA MATE NEDİR?
Kısaca Mate olarak bilinen Yerba Mate, Arjantin'e özgü bir bitki çayıdır. Arjantin'de hemen hemen herkesin gün boyunca içtiği bu çay bütün Güney Amerika'ya yer yer farklı çeşitleriyle de olsa yayılmıştır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Aşk Acısını Unutmak İçin 6 Aydır Bisiklet Sürüyor
- Emniyet Genel Müdürlüğü: Bylock Listelerinde Sayın Bakanın Eşi İle İlgili Bir Veri Yok
- Muğla'daki Terör Operasyonundan Kaçan Terörist, İmaj Değiştirmiş Halde Yakalandı
- Deniz Baykal, Yeniden Ameliyat Oldu
- Bakan Kaya'dan Bylock Yüzünden Eşinden Boşanıyor İddialarına Yalanlama: Hayal Ürünü
EKONOMİ HABERLERİ
- Başbakan'dan Vatandaşa Müjde: Emlak Ve İletişim Vergisi Düşecek
- İran, Türk İhracatçısı İçin Konsolosluk Onayı Şartını Kaldırdı
- Başbakan'dan Esnafa Müjde: İşletme Kredisi Sınırı, 150 Binden 200 Bine Çıkarıldı
- Şiddet Mağduru Kadına Sanayiciden İş Desteği
- Uçakların Havada Attığı Turun Maliyeti Şirketlere Pahalıya Mal Oluyor
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galatasaray'la Aramızda Suni Bir Fark Var
- Kulüpler Birliği Başkanı Özbek: Video Hakem Uygulaması Kasım Ayında Denenecek
- Yılmaz Vural'dan Çarpıcı Açıklamalar
- Trabzonspor, Ersun Yanal'ın Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti
- Galatasaraylı Yöneticiden Volkan İtirafı: Umarım Derbide Oynamaz
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya'ya Ait Savaş Uçağı, Madrid Yakınlarında Düştü
- Terör Örgütü Deaş, Son Kalesi Rakka'yı Da Kaybetti
- Avustralya'da Kaybolan Yaşlı Kadın, Timsahın Midesinden Çıktı
- Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan Deaş Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi
- Panama Belgelerinin Malta Ayağını Ortaya Çıkaran Gazeteci Öldürüldü!
Bu Haberle İlgili Yorumlar