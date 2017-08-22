Ziraat Türkiye Kupası birinci tur kapsamında Sinop Şehir Stadyumu'nda Amatör Lig ekipleri Sinopspor ve Amasyaspor arasında oynanan karşılaşmada, maçın devam ettiğini unutan bir polis memuru sahaya girdi. Maçı unutan polis, karşılaşmanın devam ettiğini fark etmesinin ardından sahayı terk etti.

POLİS ÇIKTI, BİR GOL DAHA GELDİ

Sahaya giren polis memurunun oyun alanına girdiği sırada atılan 5 golden 3'ünün sahibi olan Sinopspor, olayın yaşandığı andan sonra bir gol daha bularak 90 dakikanın sonunda rakibini 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tura yükseldi.

Kaynak: haberinburada