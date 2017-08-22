İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

MAÇ ESNASINDA ELİNDE TELEFONLA SAHAYA DALAN POLİS ORTALIĞI KARIŞTIRDI


Maç esnasında elinde telefonla sahaya dalan polis ortalığı karıştırdı
Tarih : 22 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Maç Esnasında Elinde Telefonla Sahaya Dalan Polis Ortalığı Karıştırdı(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası birinci tur kapsamında Sinop Şehir Stadyumu'nda Amatör Lig ekipleri Sinopspor ve Amasyaspor arasında oynanan karşılaşmada, maçın devam ettiğini unutan bir polis memuru sahaya girdi. Maçı unutan polis, karşılaşmanın devam ettiğini fark etmesinin ardından sahayı terk etti.

POLİS ÇIKTI, BİR GOL DAHA GELDİ

Sahaya giren polis memurunun oyun alanına girdiği sırada atılan 5 golden 3'ünün sahibi olan Sinopspor, olayın yaşandığı andan sonra bir gol daha bularak 90 dakikanın sonunda rakibini 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tura yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maç  Esnasında  Elinde  Telefonla  Sahaya  Dalan  Polis  Ortalığı  Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER