Genelde sakin tavırları ile bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonu adeta isyan etti.

Hakem Alper Ulusoy'un Roman Neustadter'e çıkardığı sarı karta büyük tepki gösteren Kocaman maçın bitiş düdüğü ile birlikte soluğu hakem Ulusoy'un yanında aldı.

Hakeme uzun süre itiraz eden Kocaman soyunma odası koridorlarına kadar bu itirazlarına devam etti.

Kaynak: haberinburada