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MAÇ BAŞLADI! CANLI ANLATIM


Maç başladı! Canlı anlatım
Tarih : 18 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Maç Başladı! Canlı Anlatım(6/10)2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin ilk yarısı başladı. İki takıma da başarılar!

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR:

Volkan, Clichy, Da Costa, Attamah, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

BEŞİKTAŞ:

Fabri, Gökhan, Tosic, Medel, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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