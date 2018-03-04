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Maç başladı! Canlı anlatım

MAÇ BAŞLADI! CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Tarih : 04 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Maç Başladı! Canlı Anlatım(6/10)2

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM:

1' Mücadele hakemin düdüğüyle başladı. İki takıma da başarılar!

İLK 11'LER

FENERBAHÇE:

Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Fernandao

AKHİSARSPOR:

Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Muğdat, Serginho, Eray, Larsson, Seleznov

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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