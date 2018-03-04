MAÇ BAŞLADI! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM:
1' Mücadele hakemin düdüğüyle başladı. İki takıma da başarılar!
İLK 11'LER
FENERBAHÇE:
Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Fernandao
AKHİSARSPOR:
Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Muğdat, Serginho, Eray, Larsson, Seleznov
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan Ve Macron'dan Telefonda Suriye Zirvesi: Mutabık Kaldılar!
- Bm Çuvalları Esad'ın Katlettiği Çocukların Kefeni Oldu!
- Yer Yerinden Oynayacak! Meteorolojiden 5 İle Fırtına Uyarısı
- 'abdestsiz Sokağa Çıkmayın' Diye Tehdit Etmişti, Serbest Kaldı!
- Barzani Yeniden Sahaya Çıktı: Bağdat'a Cevap Vermenin Vakti Geldi!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyanın En Korkunç Hapishanesiydi, Bugün Turist Akınına Uğruyor
- İsrail Uçakları Zehir Saçtı! Amaçları Sınırı Gözetlemek
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar