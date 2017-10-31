Dünyaca ünlü markalara ürün imal eden fabrika battı. 3 aylık maaşlarını alamayan işçiler, Zara mağazalarında satılan kendi ürünlerine "paramı alamadım" etiketi koyup, destek istedi.

Ünlü tekstil markası Zara'nın ürünlerine bir etiket de üretim yapan işçileri tarafından eklendi. Maaşlarını alamayan işçiler, ürünlere yerleştirdiği etikette "Alacağınız ürünü ben yaptım ama paramı alamadım" diyerek müşteriden destek istendi.

İŞÇİLER 3 AYLIK MAAŞLARINI ALAMADI

Bravo hazır giyim fabrikasında yıllarca çalışıp Zara, Next ve Mango'ya üretim yapan işçiler fabrikanın bir gecede boşaltılıp sahibinin kaçması üzerine son 3 aylık maaşlarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatlarını almadan ortada kala kaldılar.PARALARINI ZARA'DAN İSTİYORLAR

İşçiler ertesi gün fabrikayı ortada bulamayınca alacakları için üretim yaptıkları markalar olan Zara, Next ve Mango'nun kapısını çaldılar. Zara'nın uluslararası küresel sendika ile yaptığı sözleşmede kendi tedarik zincirlerinde kendilerine üretim yapan işçilerin alacaklarından sorumlu olduklarını resmi olarak kabul etmesine rağmen, şirket bir yıldır işçilerin parasını vermemek için direniyor.KIYAFETLERE ETİKET YERLEŞTİRDİLER

1 yıldır süren görüşmeler sonuç vermeyince işçiler Eylül ayında bir imza kampanyası başlatarak harekete geçti. Maaşlarını alamayan Bravo işçileri son çare olarak seslerini duyurmak için İstanbul'daki Zara mağazalarına giderek ürünlere o ürünleri ürettiklerine dair etiket yerleştirdiler.

Bu etiketleri gören bazı tüketiciler sosyal medyadan paylaşarak sorunun çözülmesini istedi.

Kaynak: haberinburada