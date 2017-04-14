

MEMURLAR, 15 Nisan itibariyle bireysel emeklilik kesintisi yapılmış maaşlarını alacak. Hesaplamalara göre, pratisyen bir doktordan otomatik bireysel emeklilik için aylık 64 lira kesinti yapılırken, mühendislerde 100 liraya kadar çıkacak.







1 Ocak 2017'de başlayan bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, ilk olarak bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmalarını içermişti. 1 Nisan itibariyle de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar BES kapsamına alındı. Böylece yaklaşık 2.5 milyon memur ve 1.5 milyon özel sektör çalışanı dahil olmak üzere toplam 4 milyon kişi otomatik olarak sisteme dahil oldu. Otomatik bireysel emeklilik kesinti oranı, prime esas kazancın yüzde 3'ü kadar olacak.







Türkiye Kamu-Sen'in yaptığı hesaplamaya göre, yüzde 3'lük kesinti her memurda farklı bir yansımaya yol açacak. 8/3 bir hizmetlinin maaşından 60 lira, 9/1 bir öğretmenin maaşından 62 lira, 8/3 pratisyen bir doktorun maaşından 64 lira, 3/2 bir memurun maaşından 65 lira, 4/3 bir sağlık memuru (ebe-hemşire) maaşından 66 lirakesinti yapılacak. Kesintiler küsüratlı olmayacak. Çünkü yönetmelikte, kesinti yapılırken virgülden sonraki rakamların dikkate alınmayacağına ilişkin bir hüküm yer alıyor.







kaynak:memurlar