Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

maaşlarda yapılacak kesinti tutarları

MAAŞLARDA YAPILACAK KESİNTİ TUTARLARI

2.5 milyon emekli 15 Nisan'da bireysel emeklilik kesintisi yapılmış maaşlarını alacak. Buna göre pratisyen bir doktorun maaşından otomatik bireysel emeklilik için aylık 64 lira, öğretmenden ise 62 lira kesilecek

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:00
Puan Ver : Maaşlarda Yapılacak Kesinti Tutarları(5/10)3


MEMURLAR, 15 Nisan itibariyle bireysel emeklilik kesintisi yapılmış maaşlarını alacak. Hesaplamalara göre, pratisyen bir doktordan otomatik bireysel emeklilik için aylık 64 lira kesinti yapılırken, mühendislerde 100 liraya kadar çıkacak.



1 Ocak 2017'de başlayan bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, ilk olarak bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmalarını içermişti. 1 Nisan itibariyle de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar BES kapsamına alındı. Böylece yaklaşık 2.5 milyon memur ve 1.5 milyon özel sektör çalışanı dahil olmak üzere toplam 4 milyon kişi otomatik olarak sisteme dahil oldu. Otomatik bireysel emeklilik kesinti oranı, prime esas kazancın yüzde 3'ü kadar olacak.



Türkiye Kamu-Sen'in yaptığı hesaplamaya göre, yüzde 3'lük kesinti her memurda farklı bir yansımaya yol açacak. 8/3 bir hizmetlinin maaşından 60 lira, 9/1 bir öğretmenin maaşından 62 lira, 8/3 pratisyen bir doktorun maaşından 64 lira, 3/2 bir memurun maaşından 65 lira, 4/3 bir sağlık memuru (ebe-hemşire) maaşından 66 lirakesinti yapılacak. Kesintiler küsüratlı olmayacak. Çünkü yönetmelikte, kesinti yapılırken virgülden sonraki rakamların dikkate alınmayacağına ilişkin bir hüküm yer alıyor.



 



kaynak:memurlar








Etiketler: Maaşlarda  Yapılacak  Kesinti  Tutarları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER