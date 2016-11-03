

Çalışanların ileride alacakları emekli maaşlarını belirleyen en önemli parametrelerden birisi 'Prime Esas Kazançlar.' Yani SGK'ya bildirilen brüt maaşlar. Emekli maaşı hesaplaması yapılırken de, işsizlik, iş görmezlik gibi ödenekler hesaplanırken de bu kazançlar esas alınıyor. Bu bildirimlerdeki kazançlar ne kadar yüksek ise emekli maaşı da o oranda artıyor.







BU YIL EN AZ 1.647 LİRA



Şu anda Türkiye'de uygulanan en düşük prime esas kazanç brüt asgari ücret kadar. 2016 için rakam 1.647 lira. Bu kazancın bir de üst limiti bulunuyor. Yani siz ne kadar maaş alırsanız alın priminiz belirlenen üst limitten daha fazla hesaplanamıyor. Bu üst limit ise brüt asgari ücretin 6.5 katı kadar oluyor. Bu yılki rakamlarla 1.647 liranın 6.5 katı olan 10.705,50 TL en yüksek kazanç limitini gösteriyor.







KİMLER ETKİLENİYOR?



Önceki gün TBMM'de komisyonda kabul edilen kanun tasarısına göre prime esas kazanç tavanı yükseltiliyor. Daha önce asgari ücretin 6.5 katı olan tavan 7.5 katına çıkarılıyor. Tasarı yasalaştıktan sonra bu yılki asgari ücrete göre artık 12.352,50 TL kazanca kadar bildirim yapılıp prim ödenebilecek. Asgari ücret 2017'de arttığında bu üst limit de yükselecek.



Bu değişiklik doğum ve askerlik borçlanması yapanlardan, kendi namına iş yapanlara kadar herkesi etkileyecek. İki ayrı yerde sigortalı olanlar, maaşı yüksek gösterilenler ve yüksek maaş alanlar da bu değişiklikten yararlanabilecek. Firmalar yüksek maaşlı personelleri için daha fazla prim öderken, borçlananlar da isterlerse primlerini bu sayede artırabilecek.