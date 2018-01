Oyuncu Mark Wahlberg ve Michelle Williams en son beraber oynadığı "All the Money in the World" adlı filmin yeniden yeniden çekimlerinde Wahlberg'in 1,5 milyon dolar aldığı, ancak Williams'ın günde bin dolar ya da 80 dolar civarında bir maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

TACİZE KARŞI KAMPANYA İÇİN ARKADAŞI ADINA BAĞIŞTA BULUNDU

Wahlberg bağışı, kadın oyuncu, yazar ve yönetmenlerin Hollywood ve diğer sektörlerdeki cinsel taciz ve ayrımcılığa karşı başlattığı Time's Up (Süre Doldu) adlı kampanyanın hukuki birimine yaptığını duyurdu.

ADI TACİZ SKANDALINA KARIŞAN KEVİN SPACEY FİLMDEN ÇIKARILMIŞTI

"All the Money in the World" dizisinin yönetmeni Ridley Scott, hakkında cinsel istismar haberleri çıkan oyuncu Kevin Spacey'nin yer aldığı sahneleri yeniden çekme kararı almıştı. Ancak yeniden çekimler sırasında Wahlberg'in Williams'tan daha fazla kazandığının duyulması tepki toplamıştı. İki oyuncuyu da temsil eden yetenek ajansı William Morris Endeavor Entertainment adlı şirket de Williams adına aynı fona 500 bin dolar yatırdığını duyurdu. Fon ilk defa açıldığında da aynı şirket 1 milyon dolar yatırdığını aktarmıştı. Oyuncu Williams ise bir açıklama yayımlayarak Wahlberg ile beraber arkasında duran bütün oyuncu arkadaşları ve aktivistlere teşekkür ettiğini duyurdu.

Kaynak: haberinburada