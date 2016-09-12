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MAAŞ VURGUNU SON ANDA ÖNLENDİ!


MAAŞ VURGUNU SON ANDA ÖNLENDİ!
Tarih : 12 Eylül 2016, 15:17
Puan Ver : Maaş Vurgunu Son Anda Önlendi!(8/10)5


15 Temmuz cunta kalkışmasının ardından FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 70 bine yakın kamu görevlisi görevden ihraç edilmiş ya da açığa alınmıştı. Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, maaşlar üzerinden kamuya aktarılan ödenekte oluşan değişikliklerin takibini yaparken FETÖ'nün yeni bir kripto uygulaması ile karşılaştı. Kamu Personel Harcamaları Sistemi üzerinden yapılan detaylı incelemelerde operasyonlar kapsamında ağustos ayında kamudan ihraç edilen memurların Eylül ayında da maaşlarının hesaplandığı görüldü. Bayramdan önce ödenmesi planlanan maaşlarla ilgili hemen devreye girildi.








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