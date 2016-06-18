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maarif vakfı tasarısı yasalaştı

MAARİF VAKFI TASARISI YASALAŞTI

Türkiye Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile Merkezi İstanbul'da olan "Türkiye Maarif Vakfı" adıyla vakıf kurulacak.

Tarih : 18 Haziran 2016, 13:59
Puan Ver : Maarif Vakfı Tasarısı Yasalaştı(10/10)7


Türkiye Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile Merkezi İstanbul'da olan "Türkiye Maarif Vakfı" adıyla vakıf kurulacak.



Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Kanuna göre, vakıf; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek. Okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.

Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar içerisinde ortaklık dahil her türlü işbirliği yapacak olan vakıf, öğrencilere, eğitim amaçlı burs, nakdi destek, defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni destek sağlayacak.








Etiketler: Maarif  Vakfı  Tasarısı  Yasalaştı    haber

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