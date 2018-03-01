MAARİF VAKFI KIZ OKULU'NU ZİYARET EDEN EMİNE ERDOĞAN'A MORİTANYALI KADINLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Moritanya gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, halı dokuma kooperatifi ile Maarif Vakfı Kız Okulunu ziyaret etti. Erdoğan'ı Moritanyalı kadınlar sevgi gösterisiyle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmî ziyaretine refakatle Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta bulunan eşi Emine Erdoğan, kadın halı dokuma kooperatifi ile Maarif Vakfı Kız Okulu'nu ziyaret etti.
MORİTANYALI KADINLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ
Moritanyalı kadınların sevgi gösterileriyle karşılanan Emine Erdoğan, halı dokuma kooperatifinin ardından şehirde eğitim hizmeti veren Maarif Vakfı Kız Okulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında Maarif Vakfı Okulları'nın Afrika'nın parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, Türkiye-Moritanya ilişkilerini güçlendirecek bu eğitim yatırımının başarılı olmasını diledi.
"EĞİTİMLERİNİZE TÜRKİYE'DE DEVAM EDİN" ÇAĞRISI
Emine Erdoğan öğrencilere, okuldan mezun olduktan sonra üniversite eğitimlerine Türkiye'de devam etmeleri çağrısında bulundu.
ARİF NİHAT ASYA'NIN "DUA" İSİMLİ ŞİİRİNİ OKUDULAR
Emine Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle özel bir gösteri gerçekleştiren Maarif Vakfı öğrencileri etkinlikte Arif Nihat Asya'nın "Dua" isimli şiirini de okudular.
Kaynak: haberinburada
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