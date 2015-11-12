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lys'de usulsüzlük soruşturması

LYS'DE USULSÜZLÜK SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tarih : 12 Kasım 2015, 14:41
Puan Ver : Lys'de Usulsüzlük Soruşturması(5/10)4


KPSS'deki usulsüzlük soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, Fetullah Gülen'in akrabası olan ve aynı adı taşıyan İzmir Yamanlar Koleji öğrencisi Fethullah Gülen'in Türkiye 3'üncüsü olduğu 2014 LYS'de "güçlü usulsüzlük şüpheleri" bulunması üzerine soruşturma talimatı verdi.

Savcı Erkman'ın, bir avukatın attığı "Sayın savcım, örgüt lideri tespit edilmiş. HTS

kayıtlarıyla uğraşmayın. Belki iddianameye yardımcı oluruz" tweeti ve paylaştığı Fethullah Gülen isimli öğrencinin LYS sonuç belgesini de ihbar kabul ettiği öğrenildi.



2014 LYS sonuçlarına göre derece yapan dershanelerin isimlerini paylaşan "Örgüt şeması hazır" ve "Sayın savcım, burada tüm soruları doğru cevaplayan bir FEM Dershanesi öğrencisi var. Dikkatinizi çekebilir" tweetlerinin de ihbar kabul edildiği belirtildi.








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