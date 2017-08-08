ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından üniversite adayları kazandıkları üniversite bölümüne kayıt yaptıracaklar. Adaylar, kayıt işlemlerini 14 Ağustos 2017'den 18 Ağustos 2017 tarihine kadar üniversite kayıt işlemlerini yapacaklar.

KAYIT TARİHİ BELLİ OLDU

Aynı zamanda elektronik ortamdan yapılan kayıtlar da 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak ve 16 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÜNİVERSİTELER ASKERLİK DURUMUNU ÖĞRENEBİLECEK

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil) , Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

Kaynak: haberinburada