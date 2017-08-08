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LYS Tercih Sonuçları Açıklanmadı, Öğrenciler Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü

LYS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMADI, ÖĞRENCİLER SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Saat 17.00'de açıklanması beklenen LYS tercih sonuçlarının 3 saat geçmesine rağmen açıklanmaması sosyal medyada öğrenci ve öğrenci yakınlarının tepkisine yol açtı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Lys Tercih Sonuçları Açıklanmadı, Öğrenciler Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü(10/10)6

LYS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilerin dört gözle beklediği sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Bugün gelen son bilgiye göre ise LYS tercih sonuçları saat 17.00'den sonra her an açıklanacaktı.

3 SAAT GEÇTİ, AÇIKLANMADI

Ancak belirtilen saatin üzerinden 3 saat geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması öğrenci ve öğrenci yakınlarının tepkisine yol açtı. Sonuçların açıklanmasını isteyen öğrenciler sosyal medyada sonuçların bir an önce açıklanması için paylaşım yapmaya başladı. #LYSsonuçlarıaçıklansın hashtag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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