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LYS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN


LYS Tercih Sonuçları Açıklandı! Öğrenmek İçin Tıklayın
Tarih : 08 Ağustos 2017, 21:10
Puan Ver : Lys Tercih Sonuçları Açıklandı! Öğrenmek İçin Tıklayın(10/10)6

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2017 LYS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den gün içinde yapılan açıklamada, sonuçların saat 17.00'den sonra açıklanacağı duyrulmuştu. Adaylar LYS yerleştirme sonuçlarına "osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler.

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Liseyi bitirip üniversite eğitimine geçiş yapan adayların katılım sağladığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), geçtiğimiz aylarda yapılmış ve sonuçlar adaylara açıklanmıştı. Sonuçlarını öğrenen milyonlarca üniversite adayı, tercih işlemlerinin başlamasıyla puanının yettiği üniversite bölümlerine tercihlerini yapmıştı. Tercih işlemlerinin ardından hangi üniversiteyi kazandığını merak eden adayların bekleyişi sona erdi.

TC KİMLİK NO VE ADAY ŞİFRESİYLE ÖĞRENİLECEK

ÖSYM, internet sitesi üzerinden üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirtti. Adaylar hangi üniversite bölümünde eğitim görmeye hak kazandığını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek öğrenebilecek. Böylece yazılan 24 tercih arasından bir bölümü kazanan üniversite adayları, kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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