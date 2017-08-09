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LYS Tercih Sonuçları Açıklandı! 214 Bin 430 Kontenjan Boş Kaldı

LYS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 214 BİN 430 KONTENJAN BOŞ KALDI

LYS tercihleri sonuçları açıklandı. Üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarında toplamda 214 bin 430 kontenjan boş kaldı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Lys Tercih Sonuçları Açıklandı! 214 Bin 430 Kontenjan Boş Kaldı(6/10)2

2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre 994 bin 766 aday üniversite tercihi yaptı. Üniversitelerin örgün lisans programlarındÜniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarına yerleşen aday sayısı 696 bin 241 oldu. Üniversitelerin örgün lisans programlarında 50 bin 817, ön lisans programlarında ise 163 bin 613 olmak üzere, 214 bin 430 kontenjan boş kaldı.

214 BİN 430 KONTENJAN BOŞ KALDI

ÖSYM tarafından açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre, 994 bin 766 aday üniversite tercihi yaptı. Üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarına ise 696 bin 241 aday yerleşti. Üniversitelerin örgün lisans programlarında 50 bin 817, örgün ön lisans programlarında ise 163 bin 613 olmak üzere 214 bin 430 kontenjan boş kaldı.

AÖF DAHİL YERLEŞTİRME SAYILARI

ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 265 bin 844 olurken, üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 825 bin 244 olarak duyuruldu. Son sınıf düzeyinde ÖSYS'ye başvuran 960 bin 410 adaydan 334 bin 834'ü, önceki yıllarda yerleşmemiş 632 bin 722 adaydan 313 bin 962'si, daha önce yerleşmiş 442 bin 542 adaydan 103 bin 812'si, bir yükseköğretim programını bitirmiş 193 bin 715 adaydan 57 bin 426'sı, yükseköğretimden kaydı silinmiş 36 bin 455 adaydan 15 bin 210'u üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile AÖF'ne yerleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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