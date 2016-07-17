

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yetkilileri, 2016-LYS sonuç açıklama takviminde herhangi bir değişikliğin olmadığını, sınav sonuçlarının yarın açıklanacağını belirtti.



Sonuçların, yarın öğleden sonra açıklanmasının planlandığı kaydedildi.