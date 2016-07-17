LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), LYS sonuçlarının ne zaman açıklanacak ?
ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yetkilileri, 2016-LYS sonuç açıklama takviminde herhangi bir değişikliğin olmadığını, sınav sonuçlarının yarın açıklanacağını belirtti.
Sonuçların, yarın öğleden sonra açıklanmasının planlandığı kaydedildi.
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