2017 yılının Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-2017) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden öğrenebilecek.

SINAV SONUÇ BELGESİ BASILMAYACAK

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı. Duyuruda, sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adaylara gönderilmeyeceği bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi "https: //sonuc.osym.gov.tr" ya da ÖSYM mobil cihaz uygulamasından TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.2 MATEMATİK SORUSU DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILDILisans Yerleştirme Sınavlarına ait madde analizlerinin incelenmesi ve cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlanmasının ardından itirazlar da bilimsel açıdan değerlendirildi. Buna göre LYS-1 matematik testinin temel soru kitapçığındaki 75 ve 76'ncı soruların, ortaöğretim ileri düzey matematik (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programının "Uzayda iki doğru, iki düzlem, bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar" kazanımı kapsamında olduğu ancak ortaöğretim ileri düzey matematik 12. sınıf ders kitabında uzayda doğru ve düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.

8 GÜNLÜK TERCİH SÜRESİ VAR

Tercihler 18-26 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunacak. Adaylar, Tablo 3'teki ön lisans, Tablo 4'teki lisans programlarına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) veya LYS yerleştirme puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri, üniversitelerin kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilecek. Bu işlemlerde 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları Kontenjanları ve Kılavuzu ile 2017-ÖSYS Kılavuzu'nda yer alan kurallar geçerli olacak. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kaynak: haberinburada